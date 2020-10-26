У Броварах напали на кандидата в депутати Кищука: він запідозрив голову райради

У Броварах Київської області напали й побили кандидата в депутати від політичної партії "Україна славетна" Олега Кищука.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, інцидент трапився 23 жовтня біля виборчого штабу партії. Кищука госпіталізували з підозрою на струс мозку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після того, як я сів у машину, раптово двоє невідомих відчинили двері автівки й нанесли удари в область обличчя та втекли. На місце пригоди прибула швидка допомога та поліція. Наразі відкрито кримінальне провадження 12020115130000490. Я був госпіталізований із підозрою на струс мозку", – повідомив Кищук.

Він написав, що вважає організатором нападу голову Броварської районної ради Сергія Гришка, з яким у нього протягом року, а особливо під час виборчої кампанії, неодноразово виникали конфліктні ситуації.

"Хочу зауважити, що за три дні до нападу його машини, одна за яких із номерами АІ1000МТ, вкрала 28 моїх агітаційних стійок, які були встановлені на виїзді з селища Велика Димерка. За цим фактом теж є кримінальне провадження", – написав він.