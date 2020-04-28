У багатоповерхівці Києва вибухнула граната: є постраждалі

У Дарницькому районі Києва на 14 поверсі багатоповерхового будинку вибухнула граната, в результаті чого постраждали дві особи.

Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 28 квітня, на вулиці Ревуцького, 4. Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Після прибуття на місце виявлено чоловіка 1990 року народження в критичному стані без свідомості. Місцевий житель. Дружина повідомила, що був з нею, коли засинала", – сказано в повідомленні.

У багатоповерхівці Києва вибухнула граната

Також поранений його сусід, 1983 року народження. Його виявили в дуже сильному сп'янінні, нічого сказати чоловік не міг.

Третій сусід 1988 року народження, який також був присутній на місці НП, не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Троєщині в Києві в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 трапився вибух гранати, в результаті якого загинули 2 особи.