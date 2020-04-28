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28 квітня • оновлено в 09:52
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У багатоповерхівці Києва вибухнула граната: є постраждалі

3.7т
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У Дарницькому районі Києва на 14 поверсі багатоповерхового будинку вибухнула граната, в результаті чого постраждали дві особи.

Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 28 квітня, на вулиці Ревуцького, 4. Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Після прибуття на місце виявлено чоловіка 1990 року народження в критичному стані без свідомості. Місцевий житель. Дружина повідомила, що був з нею, коли засинала", – сказано в повідомленні.

У багатоповерхівці Києва вибухнула граната

У багатоповерхівці Києва вибухнула граната

Також поранений його сусід, 1983 року народження. Його виявили в дуже сильному сп'янінні, нічого сказати чоловік не міг.

Третій сусід 1988 року народження, який також був присутній на місці НП, не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Троєщині в Києві в гуртожитку на вулиці Карла Маркса, 23 трапився вибух гранати, в результаті якого загинули 2 особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вибух
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Вытыраны АТО подорвались на русской гранате. Путин, остановись! СУГС
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3
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Это типа новая "блиц" версия рулетки: один крутит гранаату и срывает чеку...
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1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Страна идиотов.
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4
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Кияни Кримінал

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