У Бабиному Яру вандали розбили пам’ятну плиту ОУН

Невідомі розбили пам’ятну плиту, встановлену в Бабиному Яру на честь учасників Похідної групи Організації українських націоналістів (ОУН), розстріляних німцями під час окупації Києва.

Про це 30 жовтня повідомив український громадський і політичний діяч, держслужбовець, голова ОУН Богдан Червак на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що плиту обов’язково буде відновлено.

"Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги та українців – жертв Бабиного Яру. Уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце. Пам’ятний Хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили й обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців. Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо!" – написав він.

Бабин Яр на карті Києва google.com

Пост у соцмережі про акт вандалізму Facebook Богдан Червак

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