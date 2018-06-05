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Центр Києва залишився без світла: названа причина

1.4тЧитати новину російською

У центрі Києва 5 червня без електрики залишилися офіси, житлові будинки і підприємства.

Зокрема, без світла залишилися квартали від Набережно-Хрещатицької вулиці до парку Шевченка, пише видання "Факти і коментарі".

Як пояснили журналісту OBOZREVATEL в прес-службі ДСНС Києва, відключення відбулося через коротке замикання в трансформаторній будці на вул. Пушкінській, 40.

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"За цією адресою сталося коротке замикання, без послідуючого горіння. Фахівці "Київенерго" відключили підстанцію для усунення несправностей", - повідомили в ДСНС.

Відзначається, що повністю ліквідувати поломку планують до 20:00 5 червня.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Києва в ТРЦ "Глобус" частково обвалилася дах одного з магазинів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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