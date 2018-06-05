Центр Києва залишився без світла: названа причина

У центрі Києва 5 червня без електрики залишилися офіси, житлові будинки і підприємства.

Зокрема, без світла залишилися квартали від Набережно-Хрещатицької вулиці до парку Шевченка, пише видання "Факти і коментарі".

Як пояснили журналісту OBOZREVATEL в прес-службі ДСНС Києва, відключення відбулося через коротке замикання в трансформаторній будці на вул. Пушкінській, 40.

"За цією адресою сталося коротке замикання, без послідуючого горіння. Фахівці "Київенерго" відключили підстанцію для усунення несправностей", - повідомили в ДСНС.

Відзначається, що повністю ліквідувати поломку планують до 20:00 5 червня.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Києва в ТРЦ "Глобус" частково обвалилася дах одного з магазинів.