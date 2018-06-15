Центр Києва паралізувала масштабна ДТП: серед постраждалих - дитина

На просп. Перемоги сталася ДТП, в якій постраждали кілька людей, в тому числі дитина.

Аварія сталася в районі станції метро "Святошин", повідомляє depo.ua.

Учасниками стали легкові автомобілі і вантажівка. Через удар фуру розвернуло і вона перекрила рух в сторону станції метро "Житомирська".

На місці події працюють поліція і дві бригади "швидкої".

Керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов у своєму Facebook повідомив, що в результаті аварії постраждали кілька людей, серед них є одна дитина. Деякі отримали важкі травми.

За даними "Київ Оперативний", ДТП сталася близько 19:30 в районі адреси просп. Перемоги, 114/2.

В аварії зіштовхнулися шість авто: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo і вантажівка DAF.

В даний час причини виникнення ДТП невідомі. Але водій однієї з легковиків розповів про деталі.

"Водій Renault зауважив, що швидше за все у водія вантажного авто щось пішло не так і він почав трощити машини", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про двох постраждалих. Жінку з Mercedes госпіталізували у важкому стані, а водієві вантажівки надали медичну допомогу на місці.

По проспекту Перемоги для проїзду залишилася лише одна смуга. Кілька людей регулюють рух і допомагають водіям інших авто об'їхати місце ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня в центрі Києва автомобіль посольства Фінляндії потрапив в аварію.