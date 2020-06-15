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Центр Києва накрила сильна злива: вулиці перетворилися на річки. Відео

Кияни
2,8 т.
Центр Києва 'пішов' під воду

Центр Києва "пішов" під воду

У понеділок, 15 червня, у центрі Києва пройшла сильна злива.

У результаті негоди вулиці перетворилися на річки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У дворі одного з будинків на Подолі утворилося велике озеро. А на Видубичах з моста лився водоспад.

Пізніше дощ ослаб, але не припинився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через зливу на вулиці в Подільському районі Києва утворилися величезні кратери.

УкраїнаКиївпогодазлива
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