УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

"Це Росія!" У Києві посольство РФ завісили портретами убитого Бабченко

1.4тЧитати новину російською

У Києві біля посольства РФ в Україні журналісти влаштували протест у зв'язку з убивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Вони обклеїли паркан посольства портретами загиблого і принесли квіти, передає "Радіо свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Це атака на свободу слова в принципі, це стосується всіх журналістів, які тут зібралися", - зазначила учасниця протесту.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

"Чому ми саме тут? Тому що, по-перше, ми знаємо, що Росія здійснює політичні вбивства по всьому світу і в Києві теж, а, по-друге, Бабченкові погрожували не один раз. Куди ще приходити... Немає сумнівів, що це Росія, тому що вбивство замовне", - зазначив журналіст-учасник пікету Володимир Кондратьєв.

Відзначається, що безпосередніх учасників пікету під посольством лише кілька людей, а ще ряд журналістів приїхали туди на зйомку протесту.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Христина Бондаренко закликала вшанувати пам'ять загиблого і принести квіти під будівлю ATR, де Бабченко був ведучим програми.

"Під посольство РФ особисто я не йду. Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі. І дуже скоро", - висловилася Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL, кримінолог вважає, що Аркадія Бабченко вбили професійні кілери.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Крым Андрей
Крым Андрей
На лбы себе его портреты налепите и так ходите. Нам будет ужасно стыдно. дбдь
Ответить
0
0

Наші блоги