"Це Росія!" У Києві посольство РФ завісили портретами убитого Бабченко

У Києві біля посольства РФ в Україні журналісти влаштували протест у зв'язку з убивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Вони обклеїли паркан посольства портретами загиблого і принесли квіти, передає "Радіо свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Це атака на свободу слова в принципі, це стосується всіх журналістів, які тут зібралися", - зазначила учасниця протесту.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

"Чому ми саме тут? Тому що, по-перше, ми знаємо, що Росія здійснює політичні вбивства по всьому світу і в Києві теж, а, по-друге, Бабченкові погрожували не один раз. Куди ще приходити... Немає сумнівів, що це Росія, тому що вбивство замовне", - зазначив журналіст-учасник пікету Володимир Кондратьєв.

Відзначається, що безпосередніх учасників пікету під посольством лише кілька людей, а ще ряд журналістів приїхали туди на зйомку протесту.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Христина Бондаренко закликала вшанувати пам'ять загиблого і принести квіти під будівлю ATR, де Бабченко був ведучим програми.

"Під посольство РФ особисто я не йду. Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі. І дуже скоро", - висловилася Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL, кримінолог вважає, що Аркадія Бабченко вбили професійні кілери.