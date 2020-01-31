"Це не вигадка водіїв!" Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як столицею можна пересуватися автівкою швидше, економлячи час і пальне.

Відео Кличко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, у столиці функціонують 49 маршрутів із так званою "зеленою хвилею" руху.

Він розповів, що це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, "впіймавши" на кожному світлофорі зелене світло.

Кличко розповів, як швидше пересуватися Києвом на авто

"І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%", – зазначив у дописі до відео мер столиці.

З переліком маршрутів "зеленої хвилі" можна ознайомитися за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

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