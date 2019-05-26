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/Новини Києва

"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком

1.1тЧитати матеріал російською

У Києві водій маршрутки №559 змусив дівчину-військовослужбовця забрати передані нею гроші за проїзд.

Про це розповів волонтер Тім Златкін в Facebook, відзначивши, що випадок стався на Оболоні в День Києва, 26 травня. Також він навів діалог між водієм і дівчиною:

- Дівчина, я вам неясно сказав "заберіть"?! Думаєш, не ясно звідки ти?

Дівчинка сором'язливо прибирає руку з тату тризуба на зап'ясті, але жетон зрадницьки стирчить під білою маєчкою на грудях.

- Але я без УБД, тільки служу, - опустила вона погляд.

- А мені по*! Забери швидко!

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"Це мій Київ! Саме таким я його люблю. Зі святом", - захопився волонтер.

Інші користувачі мережі також висловили враження вчинком водія: "Шкода, що мало таких", "Уважуха", "Сльози навертаються", "Це шалено круто".

"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком
"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком
"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком
"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Хмельницькому маршрутник не пустив інваліда-АТОвця, який втратив на війні ногу і втратив зір.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Некрасова Олеся
Некрасова Олеся
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