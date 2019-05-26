"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком

У Києві водій маршрутки №559 змусив дівчину-військовослужбовця забрати передані нею гроші за проїзд.

Про це розповів волонтер Тім Златкін в Facebook, відзначивши, що випадок стався на Оболоні в День Києва, 26 травня. Також він навів діалог між водієм і дівчиною:

- Дівчина, я вам неясно сказав "заберіть"?! Думаєш, не ясно звідки ти?

Дівчинка сором'язливо прибирає руку з тату тризуба на зап'ясті, але жетон зрадницьки стирчить під білою маєчкою на грудях.

- Але я без УБД, тільки служу, - опустила вона погляд.

- А мені по*! Забери швидко!

"Це мій Київ! Саме таким я його люблю. Зі святом", - захопився волонтер.

Інші користувачі мережі також висловили враження вчинком водія: "Шкода, що мало таких", "Уважуха", "Сльози навертаються", "Це шалено круто".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Хмельницькому маршрутник не пустив інваліда-АТОвця, який втратив на війні ногу і втратив зір.

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