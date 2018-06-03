Це десерт: в Києві в популярному фаст-фуді знайшли таргана

В одному з київських ресторанів мережі McDonald's відвідувачі побачили таргана.

Заклад, де було помічена комаха, знаходиться в ТРЦ "Район", повідомляється в Facebook "Троєщина ВК".

"ТРЦ" Район ". МакДональдз. Сидиш їси за столиком, а над вухом таргани", - зазначає автор поста.

Комаха бігала в отворі стіни між столиками.

Користувачі мережі з іронією поставилися до порушення норм санітарії.

"Він шукає свого сина", "А він голодний", "Це десерт", - пишуть коментатори.

Також користувачі порадили звернутися з відповідною заявою до представництва компанії McDonald's в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні пацієнти в лікарні в Светлово в Херсонській області виявили у відкритих ампулах з ліками тарганів.