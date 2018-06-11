"Це була дурість": у Києві активісти прийшли в гості до малолітнього шкуродера. Відеофакт

Небайдужі кияни зібралися біля будинку 16-річного шкуродера Івана, проте спілкуватися з активістами вийшла його мати.

Бесіда проходила біля під'їзду. На місці знаходилися співробітники поліції, повідомляє "Київ Оперативний".

Facebook/Los Solomas

"Я ще раз кажу, що це була його дурість - викласти цю фотографію... Прийшли 100 осіб на одного пацана 16 років. Вам не соромно? Ні?", - обурювалася жінка, закликавши не порівнювати себе з 16-річним хлопцем.

Вона розповіла, що Іван зробив фото вбитого кота, коли ходив у похід з друзями.

Жінка також попросила занадто "агресивних" присутніх відійти від неї.

Facebook / Los Solomas

Активісти, в свою чергу, заявили їй, що буде проведено розслідування і вона може понести за свого сина кримінальну відповідальність.

Люди вирішили на місці зібрати підписи і написати заяву про злочин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Святошинському районі Києва вирахували молодого хлопця - шкуродера, який вбиває тварин і викладає їх фото в соцмережах.