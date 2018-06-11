"Це була дурість": у Києві активісти прийшли в гості до малолітнього шкуродера. Відеофакт

Небайдужі кияни зібралися біля будинку 16-річного шкуродера Івана, проте спілкуватися з активістами вийшла його мати.
Бесіда проходила біля під'їзду. На місці знаходилися співробітники поліції, повідомляє "Київ Оперативний".
Facebook/Los Solomas
"Я ще раз кажу, що це була його дурість - викласти цю фотографію... Прийшли 100 осіб на одного пацана 16 років. Вам не соромно? Ні?", - обурювалася жінка, закликавши не порівнювати себе з 16-річним хлопцем.
Вона розповіла, що Іван зробив фото вбитого кота, коли ходив у похід з друзями.
Жінка також попросила занадто "агресивних" присутніх відійти від неї.
Facebook / Los Solomas
Активісти, в свою чергу, заявили їй, що буде проведено розслідування і вона може понести за свого сина кримінальну відповідальність.
Люди вирішили на місці зібрати підписи і написати заяву про злочин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Святошинському районі Києва вирахували молодого хлопця - шкуродера, який вбиває тварин і викладає їх фото в соцмережах.