Труп знайшли в під'їзді: у Києві сталося жахливе вбивство

У п'ятницю, 16 березня, у Києві вбили чоловіка середніх років.

Як передає "Інформатор", інцидент стався приблизно о 22:00 на Подолі. Тіло вбитого знайшли на вулиці Турівській у під'їзді будинку №12.

На місці працювали медики та чергували патрульні, але обидві служби відмовилися коментувати подію.

Усі обставини вбивства з'ясовуватимуть слідчі.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як писав "Обозреватель", нещодавно під Києвом жорстоко вбили подружню пару.