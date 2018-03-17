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Труп знайшли в під'їзді: у Києві сталося жахливе вбивство

5.1тЧитати новину російською

У п'ятницю, 16 березня, у Києві вбили чоловіка середніх років.

Як передає "Інформатор", інцидент стався приблизно о 22:00 на Подолі. Тіло вбитого знайшли на вулиці Турівській у під'їзді будинку №12.

На місці працювали медики та чергували патрульні, але обидві служби відмовилися коментувати подію.

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Усі обставини вбивства з'ясовуватимуть слідчі.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як писав "Обозреватель", нещодавно під Києвом жорстоко вбили подружню пару.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
вбивство
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