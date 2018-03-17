Труп знайшли в під'їзді: у Києві сталося жахливе вбивство

У п'ятницю, 16 березня, у Києві вбили чоловіка середніх років.
Як передає "Інформатор", інцидент стався приблизно о 22:00 на Подолі. Тіло вбитого знайшли на вулиці Турівській у під'їзді будинку №12.
На місці працювали медики та чергували патрульні, але обидві служби відмовилися коментувати подію.
Усі обставини вбивства з'ясовуватимуть слідчі.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Як писав "Обозреватель", нещодавно під Києвом жорстоко вбили подружню пару.
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