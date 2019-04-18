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"Треба вичавлювати б*дло": відомий журналіст шукає потенційного вбивцю з дороги. Відео

2.4тЧитати матеріал російською

У Києві водій авто Volkswagen проїхав на перехресті на червоне світло, ледь не влаштувавши летальну ДТП. Номери його транспортного засобу — АІ 7020 НО.

Свідком цього інциденту став шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Він розповів про серйозне порушення на своїй сторінці у Facebook і закликав суспільство допомогти в розшуку порушника.

"Допоможіть знайти потенційного вбивцю на авто. Ось на відео типова ілюстрація причини, чому у нас щороку на дорогах гине понад 6-7 тис. українців. Та тому, що ось такі "скотиняки" не думають ні про своє життя, ні про життя інших учасників дорожнього руху. Конкретна "скотиняка" проїхала перехрестя, хоча йому тривалий час горіло червоне, а зустрічний автомобіль на дозвільний сигнал світлофора вже здійснював розворот. Якби я не загальмував, то моїй родині, як і родині "скотиняки" повідомляли б уже сумні новини", — розповів журналіст.

Авто порушника

Авто порушника

Скріншот відео

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Він наголосив, що має намір знайти порушника, і закликав українців допомогти в цьому, щоб уникнути повторення небезпечної ситуації.

"Треба вичавлювати із себе бидло. Тому я збираюся знайти цю "скотиняку" на автомобілі Volkswagen АI 7020 НО і запитати, чому він збирався мене вбити... Якщо для цього треба буде поїхати в Таращу, то я готовий. Я знайду його родичів, батьків, дітей, побуваю в них у школі або на роботі і розповім, що вони живуть із вбивцею і самогубцем, знайду його самого і спробую зробити хороше інтерв'ю", — пише Сохар.

Він упевнений, що суспільство має перестати закривати очі на таких злісних порушників і почати з ними педагогічну програму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві близько 5:30 17 квітня трапилася ДТП за участі п'яти машин. Водій-іноземець на BMW не впорався з керуванням і влетів у чотири припарковані автомобілі на вул. Голего. За попередніми даними, він був п'яний.

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Читайте всі новини по темі "ДТП в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП в Києві
Особа
Орест Сохар
Місце
УкраїнаКиїв
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