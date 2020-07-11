Трагічно загинув ексбоєць "Госпітальєрів" Олег Лозинський "Грізлі"

У Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський з позивним "Грізлі".

Про це повідомила командир "Госпітальєрів", народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич в Facebook.

Вона розповіла, що Лозинський був бійцем батальйону "Госпітальєри" в 2014-2015 роках, а потім також відслужив в армії.

Зінкевич відзначила, що, за попередньою інформацією, чоловік розбився на мотоциклі.

"На жаль, тил забирає багатьох з нас. Зараз відбувається юридичне оформлення смерті, і згодом буде відомо про час і місце поховання. Поховання ми повністю оплатимо. Уточнюються дані реквізитів для допомоги родині", – повідомила вона.

Олег Лозинський. Фото - фейсбук Яни Зінкевич

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть ветерана війни, добровольця батальйону "Айдар" Олександра Ніколайця. Причиною смерті військовослужбовця став серцевий напад.