Томенко буде балотуватися в мери Києва

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко за підсумками засідання Вищої ради повідомив про участь команди у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Робота по підготовці вже розпочалась в Київській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаській областях. Політик також повідомив, що наразі завершується формування команди для виборів у міську раду столиці, а кандидатом на посаду міського голови Києва партія визначила Миколу Томенка.

Микола Томенко Народна правда

Праймеріз справами, а не лайками…

"Зараз модно говорити про відбір кандидатів через праймеріз. У команду "Рідної країни" праймеріз відбувається вже 15 років. Тому ми за праймеріз справами, професіоналізмом, принциповою позицією, а не лайками".

Лідер партії у своєму виступі також назвав 8 основних позицій, які вирізняють команду Громадського руху "Рідна країна" від інших політичних сил, які планують брати участь у виборах Київського міського голови та міської ради.

"Якщо популярно це пояснювати, то наше бачення майбутнього столиці таке:

Київ – це місто для киян, а не забудовників, можновладців та олігархів.

Київ і його бюджет – це гроші, які працюють в інтересах громади, а не бізнесу друзів міського голови та Офісу президента.

Київ – місто, де в пріоритеті будівництво метро, транспортних розв’язок, паркінгів, шкіл і садочків, а не селфі-мостів та фонтанів.

Київ – це місто спорту, здоров’я й безпечного довкілля,а не транспортного хаосу та торгово-розважальних центрів.

Київ – це українське місто, а не місто "російського світу".

Київ – це європейське місто, де якість життя людини – основне мірило ефективності влади.

Київ – місто, де влада щодня створює нові робочі місця, а не телеграм-канали та ЗМІ для власного піару.

Київ – це місто культури, освіти й науки, а не місто для секс-туризму“.

Томенко закликав киян, які розділяють позицію і світогляд команди, об’єднуватись для спільної роботи.

"Ми політична сила українська, європейська, опозиційна та антикорупційна.

Ми вважаємо, що київську владу повинні формувати справжні патріоти Києва, які визначаються за справами, а не за пропискою. Це в свою чергу означає, що вони мають:

- жити в Києві, а не в "царських селах" поблизу нього. Тоді вони розумітимуть щоденні проблеми киян – від якості ЖКГ до громадського транспорту;

- їхні діти та внуки повинні навчатися в Києві. Тоді вони будуть розуміти реальний стан освіти в місті;

- їхні родини мають лікувалась в Києві. Тоді вони знатимуть, які реформи потрібні охороні здоров’я столиці;

- вони мають популяризувати заклади культури й спорту Києва і, відповідно, дізнаються, якої підтримки потребують музеї, бібліотеки, театри та спортивна інфраструктура;

- податки зобов’язані платити в Києві, а не закордоном чи в офшорах, бо справжній правдивий киянин той, хто наповнює його бюджет.

Ми знаємо, як зробити Київ містом, яким ми пишатимемось і як сформувати владу, яка працюватиме в інтересах кожного киянина.

Отож, наше завдання – забрати місто у "смотрящих", забудовників, олігархів та повернути Київ киянам".

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