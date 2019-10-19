Ткаченко запропонував серйозні зміни до бюджету Києва: у чому суть

Народні депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували законопроект про зміну розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) між державним і бюджетом Києва (№ 2254).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний обранець та ініціатор законопроекту Олександр Ткаченко.

"Ми з депутатами "Слуги Народу" зареєстрували законопроект про зміну розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) між державним та бюджетом Києва (№ 2254). Минула влада багато про це говорила і обіцяла, але чомусь так і не зробила. Сьогодні 60% ПДФО зібраних у Києві, передаються в державний бюджет. В абсолютних цифрах у 2018 році Київ передав в бюджет України доходів від ПДФО на суму 27.3 млрд грн. В бюджеті міста залишилось 18,7 млрд грн", – зазначив він.

За словами Ткаченка, у новому законопроекті передбачається, що 60% залишиться в Києві, 40% піде до держбюджету. Він уточнив, що в українській столиці офіційно зареєстровано майже 3 млн. жителів, близько двох млн – не мають офіційної реєстрації, а ще майже 400 тис. осіб щодня приїжджають на роботу.

Ткаченко про законопроект

"Тобто в столиці зосереджуються майже 12,5% населення України. Люди щодня використовують міські ресурси, інфраструктуру, майно тощо. При цьому місто в занедбаному стані, є серйозні інфраструктурні, транспортні, екологічні, житлово-комунальні, соціальні та багато інших проблем, які з кожним роком поглиблюються", – додав Ткаченко.

Він пояснив, що нещодавно Київ потрапив на 13 місце рейтингу міст із найбільшими заторами на дорогах серед 400 міст світу. Кількість муніципального транспорту знизилася на 10%. Майже не будуються нові станції метро, ​​всі мости через Дніпро – в аварійному стані. А в дитячих садах і школах не вистачає місць.

"Це лише деякі з системних проблем Києва, які потрібно терміново вирішувати. Ситуація настільки запущена, що поточний бюджет міста не справиться з такими завданнями. Зміни в закон дозволять отримати додаткові кошти в бюджет", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко запропонував проект наземного метро на Троєщину в Києві, що складатиметься з 25 зупинок.

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