Народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко повідомив, що понад 80% тепломереж у Києві зношені. Прорвати їх може будь-якої миті.

Це понад 2 000 км тепломереж – як від Києва до Брюсселя, зазначив нардеп у своєму блозі на Youtube (щоб подивитися, доскрольте до кінця)

За його словами, незважаючи на це, тарифи на воду у Києві ростуть, а містяни справно продовжують платити за ремонт тепломереж, тепер уже і капітальний, якого, щоправда, поки не видно. До того ж, за словами Ткаченка, проблему загострює хаотична забудова столиці.

Ткаченко розповів, що робити зі зношеними тепломережами у Києві

"Наприклад, під Ocean Plaza (де нещодавно прорвало тепломережу і затопило окропом перший поверх торговельного центру. – Ред.) тепломережі проклали ще у 1987 році, до них доєднали Французький квартал і ще кілька житлових комплексів. Система тепломереж перевантажена – не дивно, що прориви стали традицією", – зазначив Ткаченко.

Він нагадав, що лише за тиждень у Києві трапилося 4 прориви тепломереж. За його словами, усе почалося з того, що 18 років тому КМДА передало в оренду приватній компанії "Київенерго" наші тепломережі.

"З того часу за амортизацію комунікацій кияни платили справно щомісяця, але ремонт труб вони забули чомусь зробити, і тому, коли у 2018 році тепломережі повернули назад місту, вони були у тому самому стані і претензій у мера не виникало. А от прибуткові електромережі повернути чомусь забули", – сказав нардеп.

Він зазначив, що владі Києва необхідно терміново провести аудит труб і починати робити капітальний ремонт. Втім, за його підрахунками, ціна питання – 14 мільярдів гривень.

"Але ці кошти знайти реально. 7,5 мільярдів – це борг ДТЕК за обіцяний ремонт труб. Це кошти, які вони отримали від киян. Забрати нарешті в Ахметова прибуткові електромережі і дохід від них пустити на обслуговування труб. Плюс грантові та кредитні вливання дозволять оновити систему за 5 років і нарешті встановити лічильники на будинках киян для того, щоб вони не платили за одну і ту саму послугу двічі. І наостанок створити наглядові ради у компаніях-монополістах – Київводоканалі, Київенерго", – зазначив Ткаченко.

"Щось підказує, що грошима вони розпоряджаються неправильно. Час повернути владу у місті киянам. І давайте зробимо це разом", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 народних депутатів від політичної партії "Слуга народу" підписали депутатське звернення меру Києва Віталію Кличку через часті прориви тепломереж у місті.

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