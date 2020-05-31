Народний депутат Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста. Про це нардеп заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Масив Відрадний, Київ. Тут я народився та виріс. Сьогодні День міста і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує — це гордість за історію древньої столиці", – заявив Ткаченко.

Разом з тим нардеп поставив крапки над "і" у питанні своєї можливої участі у виборах мера Києва.

"Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно. Тому вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ", – підкреслив Ткаченко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що цьогоріч День Києва через карантин відзначають у соцмережах та на телебаченні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!