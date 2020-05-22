Профпридатність і знання української: Ткаченко описав, яким бачить праймеріз перед виборами мера Києва

Глава комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, яким бачить праймеріз перед виборами мера Києва.

Зокрема, в своєму Telegram-каналі він указав, що партія повинна скласти перелік кандидатів, за яких у подальшому зможуть проголосувати кияни.

"Праймеріз. Як їх проводити? Вони повинні бути публічними і прозорими, коли мова йде про кандидата в мери Києва від "Слуги". Отже, члени парламентської фракції збирають підписи за кандидата, наприклад 25. На основі цього формується шорт-лист претендентів. Потім кияни висловлюють свою думку про список. Наприклад, проголосувавши в додатку ДіЯ. Як вам?" – запропонував Ткаченко.

Олександр Ткаченко Depo.ua

При цьому, він зазначив, що кожен із претендентів повинен відповідати "жорстким критеріям":

жити в Києві, знати проблеми столиці;

пройти тести на профпридатність – ну як при прийомі на держслужбу;

бездоганно володіти українською мовою і, звичайно ж, англійська не нижче intermediate;

мати чітку програму розвитку Києва на п'ять років.

"На підставі вищевикладеного, з трьох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів, партія висуває сильного кандидата в мери", – наголосив Ткаченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив про масштабну "транспортну" аферу в Києві. За його словами, мова йде про закупівлю 200 автобусів на загальну суму 50,7 мільйонів євро.

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