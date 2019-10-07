Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Ткаченко готується стати главою КМДА: з'явилося підтвердження

3.6т Читати матеріал російською

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко подав декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції як кандидата на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

Про це свідчать дані з реєстру НАЗК. Відзначимо, декларація була подана ще 3 жовтня.

Главу КМДА, відповідно до закону, нагадаємо, призначає президент України за поданням Кабінету міністрів.

Новини
"Кличко втратив контроль": Ткаченко зробив заяву про вибори у Києві

Олександр Ткаченко подав декларацію на місце глави КМДА

Олександр Ткаченко подав декларацію на місце глави КМДА

mediananny.com

Ткаченко готується стати главою КМДА: з'явилося підтвердження

Скріншот

Незабаром в ефірі радіо "НВ" Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА.

Нардеп також сказав, що дійсно подав декларацію в НАЗК. "Там є така ключова фраза – "може", пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив, що міська влада в Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації і надання киянам реальних самоврядних повноважень.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
103
11
Смішно
0
Цікаво
22
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Будут нормально доить Киев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
круто звучит "...в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий..." от предполагаемого президентского надзирателя
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І стане бєня мером, а таке ні бє, ні ме...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel