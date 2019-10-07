Ткаченко готується стати главою КМДА: з'явилося підтвердження

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко подав декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції як кандидата на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

Про це свідчать дані з реєстру НАЗК. Відзначимо, декларація була подана ще 3 жовтня.

Главу КМДА, відповідно до закону, нагадаємо, призначає президент України за поданням Кабінету міністрів.

Олександр Ткаченко подав декларацію на місце глави КМДА mediananny.com

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Незабаром в ефірі радіо "НВ" Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА.

Нардеп також сказав, що дійсно подав декларацію в НАЗК. "Там є така ключова фраза – "може", пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив, що міська влада в Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації і надання киянам реальних самоврядних повноважень.

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