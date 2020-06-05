Тищенко похвалився облаштуванням київських пісочниць: у мережі потролили нардепа. Фото

Народний депутат від "Слуги народу", один з можливих кандидатів у мери Києва Микола Тищенко зайнявся облаштуванням пісочниць на столичних дитячих майданчиках.

На сторінці нардепа в Facebook опубліковані фото пісочниць до і після завезення піску під гаслом "Робимо рідне місто комфортним" (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Микола Тищенко

При цьому робочі явно перестаралися, наповнивши пісочниці з гіркою. Це розсмішило користувачів.

"Девізом передвиборчої кампанії має бути "Навалимо найбільшу купу!", "Кличко ридає", "Думав, що це фейк. А виявилось, що ні...", "Боже, дякую, що Коля не йде в мери мого міста", – пишуть у коментарях.

Facebook Миколи Тищенка

Facebook Миколи Тищенка

Facebook Миколи Тищенка

Facebook Миколи Тищенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тищенко оголосив про участь у праймеріз на пост мера Києва.

Під час засідання Верховної Ради він листувався з президентом України Володимиром Зеленським про свою передвиборчу кампанію.

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