Тікав і бився: в Києві спіймали п'яним за кермом екс-главу патрульних Харкова

У Києві затримали колишнього главу харківських патрульних Євгена Мельника. Він порушив правила дорожнього руху і намагався втекти.

На Mitsubishi чоловік проїхав на заборонний сигнал світлофора біля ТРЦ Lavina, за що за ним і почалося переслідування. "Поїздка з вітерцем" закінчилася аж на вулиці Рубежівська, повідомляється в групі "Київ оперативний" в Facebook.

"Коли затримали, пан здійснював опір, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім ударив його в обличчя (напад на співробітника поліції при виконанні службових обов'язків зафіксувала слідчо-оперативна група). Пан перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Проходити тест на місці (на приладі "Драгер") відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Каже, що знає легкий спосіб, як визнати протокол недійсним ", - сказано в повідомленні.

При цьому Мельник стверджував, що сидів на задньому сидінні, хоча в машині крім нього, на момент зупинки авто, нікого не було.

"А тепер - найцікавіше! Водієм виявився Мельник Євген Олександрович. Раніше очолював патрульну поліцію в місті Харкові. До речі, на пана Євгена в 2014 вже складали протокол за водіння у стані сп'яніння. Як говорить сам Євген, його тоді підставили. Надавати водійське посвідчення не став, невідомо чи є взагалі воно у нього. Мабуть, цього разу теж", - уточнило видання.

Як повідомляв "Обозреватель", у Рівному п'яний поліцейський підрізав депутата і намагався втекти.