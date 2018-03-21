"Ти - с*ка! Г*вно смердюче!" У школі під Києвом розгорівся скандал з учителькою: відео

У Київській області в місті Васильків учителька фізики зі школи №9 прямо на уроці принизила і вилаяла свого учня.

Відповідне відео опубліковано у Facebook на сторінці Вікторії Гедзь. Учительку звати Людмила Анатоліївна, але її прізвище не називають.

"Учитель фізики м. Васильків, школа 9. Що може навчити ось такий "вихований педагог" наших дітей. Прошу максимальний репост, щоб Людмилу Анатоліївну знали якомога більше людей", - написала Гедзь.

За її словами, причиною інциденту стало те, що учень два рази клацнув ручкою, щоб записати домашнє завдання, оскільки це був кінець уроку.

На початку відео чутно, як педагог говорить: "Я тебе зараз клацну". "Це не перший агресивний випадок вчителя", - додала Вікторія.

На кадрах видно, як учителька підходить до парти учня і починає обзивати його: "Ти - с*ка! Ти - тварюка! Тварина ти! Г*вно смердюче! Худоба погана! Ти вирішив мене випробувати? Я тебе, с*ко, прищучу так, що ти будеш бідний! Це суцільний терор! Г*вно! Дрянь!"

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