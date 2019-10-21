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21 жовтня • оновлено в 14:13
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"Почала тікати, але не встигла": мати поділилася моторошним нюансом ДТП з таксі Uklon у Києві

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Дівчина, яку 21 жовтня у Києві збив водій служби таксі Uklon, отримала струс мозку.

"У Еліни струс мозку і забій правої гомілки", – розповіла OBOZREVATEL її мати, журналістка Оксана Гутцайт.

"Вона йшла по тротуару, там був невеликий поворот дороги, водій не вписався в нього і вилетів на тротуар. Вона побачила, що він почав їхати на неї, заходилася тікати трошки ліворуч, але не встигла, і він її збив", – пояснила журналістка.

Оксана Гутцайт з дітьми – Еліною і Марком

Оксана Гутцайт з дітьми – Еліною і Марком

Facebook Оксана Гутцайт

За її словами, 17-річній дівчині провели необхідні діагностичні процедури, зокрема МРТ голови. "МРТ показало струс, сказали, що одну-дві доби треба спостерігати. І якщо все піде на покращення, дай Боже, більше нічого не треба. Ці дні вона перебуватиме в клініці, лежатиме, відпочиватиме".

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Як розповіла Оксана Гутцайт, сім'я має намір подавати позов проти водія-винуватця ДТП. "Звісно, ми будемо подавати, тому що, по-перше, своя дитина – це найважливіше. По-друге, потрібно карати так, щоб усі інші люди бачили: не можна просто збити дитину і поїхати".

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт

Facebook Оксана Гутцайт

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив дівчину. Про це повідомив її батько, олімпійський чемпіон і президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт. Пізніше стало відомо, що водія, винного у цьому ДТП, затримано.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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