"Почала тікати, але не встигла": мати поділилася моторошним нюансом ДТП з таксі Uklon у Києві

Дівчина, яку 21 жовтня у Києві збив водій служби таксі Uklon, отримала струс мозку.

"У Еліни струс мозку і забій правої гомілки", – розповіла OBOZREVATEL її мати, журналістка Оксана Гутцайт.

"Вона йшла по тротуару, там був невеликий поворот дороги, водій не вписався в нього і вилетів на тротуар. Вона побачила, що він почав їхати на неї, заходилася тікати трошки ліворуч, але не встигла, і він її збив", – пояснила журналістка.

Оксана Гутцайт з дітьми – Еліною і Марком Facebook Оксана Гутцайт

За її словами, 17-річній дівчині провели необхідні діагностичні процедури, зокрема МРТ голови. "МРТ показало струс, сказали, що одну-дві доби треба спостерігати. І якщо все піде на покращення, дай Боже, більше нічого не треба. Ці дні вона перебуватиме в клініці, лежатиме, відпочиватиме".

Як розповіла Оксана Гутцайт, сім'я має намір подавати позов проти водія-винуватця ДТП. "Звісно, ми будемо подавати, тому що, по-перше, своя дитина – це найважливіше. По-друге, потрібно карати так, щоб усі інші люди бачили: не можна просто збити дитину і поїхати".

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт Facebook Оксана Гутцайт

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив дівчину. Про це повідомив її батько, олімпійський чемпіон і президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт. Пізніше стало відомо, що водія, винного у цьому ДТП, затримано.

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