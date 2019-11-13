Такого не було з 1963 року! Осінь у Києві встановила новий температурний рекорд

У Києві синоптики зафіксували рекордну температуру повітря. Стовпчик термометра не опускався нижче +9,2°C.

Найтеплішу температуру кияни пережили в ніч з 12 на 13 листопада, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2°С", – йдеться в повідомленні.

У Києві синоптики зафіксували новий температурний рекорд Unsplash

Такий температурний показник на 0,9°C перевищив рекорд 1963 року. Синоптики також відзначили, що це вже п'ятий рекорд листопада у столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада 2019 року в Києві синоптики зафіксували два нових температурні рекорди.

13 листопада в Україну прийде потепління, завдяки повітряній масі, яка переміститься із заходу – з Балканського півострова.

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