Такого не було 139 років! У Києві зафіксовано погодну аномалію

У Києві ніч на 24 грудня була найтеплішою за останні 139 метеоспостережень.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Синоптики повідомили, що стовпчик термометра вночі не опустився нижче за +5,7 градусів, що на 0,9 тепліше, ніж у 2015 році.

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Також температурний рекорд був встановлений 23 грудня. Цього дня в столиці було зафіксовано 8 градусів тепла, що на 0,5 вище за попередній рекорд температури повітря, який тримався з 2015 року.

Синоптики підкреслили, що це вже дев'ятий температурний рекорд у грудні за цей рік.

"Незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він поступається за кількістю температурних рекордів грудня 2015 року, в якому їх було 20", – зауважили метеорологи.

Тепла зимова погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 25 і до 28 грудня погода поступово буде змінюватися на більш зимову.

Водночас на початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня в країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову настане потепління.

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