У київському районі Позняки на пустирі в районі Княжого Затону з'явилося ціле поселення безхатченків. За словами місцевих жителів, своє "місто" вони будують зі сміття, яке стягують сюди з усього мікрорайону.

В результаті на пустирі утворилося величезне незаконне звалище, яке по-справжньому турбує людей, що живуть в будинках по сусідству. Вони побоюються безхатченків, які поводяться досить агресивно, антисанітарії та можливої пожежі, яку можуть влаштувати ці "мешканці". Вони пам'ятають пожежу, що була тут рівно рік тому, 11 квітня – загорілося сміття, принесене сюди безхатченками.

Більше того, "місто бездомних" у Києві може стати справжнім осередком коронавірусу. Кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк побував на пустирі і розповів, яка ситуація в неблагополучному районі на сьогодні.

У Києві з'явилося справжнє "місто" безхатченків із бруду і сміття: люди б'ють на сполох

Яка ситуація з безхатченками на Позняках зараз

Біля залізничного мосту на перетині Березняківської та Дніпровської набережної – територія збанкрутілої компанії ТОВ "Чумацький Шлях". Тут з'явилося оголошення про продаж ділянки.

Під час інспекції в березні 2019 року мер міста Віталій Кличко поставив головам районів, зокрема Дніпровського і Дарницького, ультиматум: або домовитися з бізнесом, щоб ті самостійно зачистили територію від бруду і сміття, або позбавляти їх оренди.

На той час на цій ділянці жили безхатченки, їх мали вигнати, але живуть вони там досі і поводяться вкрай агресивно.

На вулиці Анни Ахматової, 35, де минулого року трапилася пожежа, як і раніше живуть безхатченки. За їхніми словами, вони тут вже 2 роки, але сміття звозили не вони, а їхні "сусіди", інші безхатченки, а також комунальники.

За словами безхатченків, вони отримали вказівку "зверху" до понеділка, 13 квітня, зачистити територію, і наразі екстрено вивозять мішки зі сміттям.

Що збирається робити місцева влада з безхатченками на Позняках

Начальник відділу з питань благоустрою Дніпровської РДА Олександр Романець пояснив OBOZREVATEL, що в попередні роки "Чумацький Шлях" намагався вирішити питання з безхатченками, зокрема із залученням поліції, але "на сьогодні безхатченки, особи ромської національності, знову проживають на цій території. Ми знову звернулися до "Чумацького Шляху", щоб вони виконали вимоги правил благоустрою і привели територію в належний стан".

Минулого року бетонним блоком і арматурою був заблокований в'їзд із боку Дніпровської набережної, а з боку вулиці Березняківської була вирита траншея і встановлені штучні загородження. Але станом на сьогодні ці загородження зруйновані.

"Тому ми знову звернулися до "Чумацького Шляху", щоб ті довели територію до ладу". Якщо вимоги не будуть виконані, земельна ділянка може бути повернута в муніципальну власність, – повідомив чиновник.

Виконувач обов'язків голови Дарницької РДА Ярослав Лагута, відповідаючи на питання OBOZREVATEL про безхатченків у Княжому Затоні, сказав: "Внаслідок недотримання елементарних гігієнічних норм ці люди можуть стати причиною поширення коронавірусної інфекції. Уже найближчого вівторка, 14 квітня, буде вжито законних заходів щодо ліквідації осередків сміття і проведені профілактичні роботи із зазначеною категорією громадян".