У київському районі Позняки на пустирі в районі Княжого Затону з'явилося ціле поселення безхатченків. За словами місцевих жителів, своє "місто" вони будують зі сміття, яке стягують сюди з усього мікрорайону.

В результаті на пустирі утворилося величезне незаконне звалище, яке по-справжньому турбує людей, що живуть в будинках по сусідству. Вони побоюються безхатченків, які поводяться досить агресивно, антисанітарії і можливої пожежі, яку можуть влаштувати ці "мешканці". Вони пам'ятають пожежу, що була тут рівно рік тому, 11 квітня – загорілося сміття, принесене сюди безхатченками.

Більш того, "місто бездомних" у Києві може стати справжнім осередком коронавірусу. Кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк побував на пустирі і розповів, яка ситуація в неблагополучному районі на сьогоднішній день.

У Києві з'явилося справжнє "місто" безхатченків із бруду і сміття: люди б'ють на сполох

Яка ситуація з безхатченками на Позняках зараз

Біля залізничного мосту на перетині Березняківської і Дніпровської набережної – територія збанкрутілої компанії ТОВ "Чумацький Шлях". Тут з'явилося оголошення про продаж ділянки.

Під час інспекції в березні 2019 року мер міста Віталій Кличко поставив головам районів, в тому числі Дніпровського і Дарницького, ультиматум: або домовитися з бізнесом, щоб ті самостійно зачистили територію від бруду і сміття, або позбавляти їх оренди.

На той момент на цій ділянці жили безхатченки, їх повинні було вигнати, але живуть вони там досі і поводяться вкрай агресивно.

На вулиці Анни Ахматової, 35, де минулого року сталася пожежа, як і раніше живуть безхатченки. За їх словами, вони тут вже 2 роки, але сміття звозили не вони, а їх "сусіди", інші безхатченки, а також комунальники.

За словами безхатченків, вони отримали вказівку "зверху" до понеділка, 13 квітня, зачистити територію, і в даний час вони екстрено вивозять мішки зі сміттям.

Що збирається робити місцева влада з безхатченками на Позняках

Начальник відділу з питань благоустрою Дніпровської РДА Олександр Романець пояснив OBOZREVATEL, що в попередні роки "Чумацький Шлях" намагався вирішити питання з безхатченками, зокрема, із залученням поліції, але "на сьогоднішній день безхатченки, особи ромської національності, знову проживають на цій території. Ми знову звернулися до "Чумацького Шляху", щоб вони виконали вимоги правил благоустрою і привели територію в належний стан".

Минулого року бетонним блоком і арматурою був заблокований в'їзд з боку Дніпровської набережної, а з боку вулиці Березняківської була вирита траншея і встановлені штучні загородження. Але станом на сьогодні ці загородження зруйновані.

"Тому ми знову звернулися до" Чумацького Шляху ", щоб ті привели територію в порядок". Якщо вимоги не будуть виконані, земельна ділянка може бути повернута в муніципальну власність, – повідомив чиновник.

Виконуючий обов'язки голови Дарницької РДА Ярослав Лагута, відповідаючи на питання OBOZREVATEL про безхатченків в Княжому Затоні, сказав: "Внаслідок недотримання елементарних гігієнічних норм ці люди можуть стати причиною поширення коронавірусної інфекції. Уже в найближчий вівторок, 14 квітня, будуть прийняті законні заходи щодо ліквідації вогнищ сміття і проведені профілактичні роботи із зазначеною категорією громадян".

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