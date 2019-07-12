"Свободу Марківу!" У Києві вийшли на протест під посольство Італії. Фото і відео

У п'ятницю, 12 липня, в Києві під посольством Італії влаштували протест проти резонансного вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу.

Активісти о 20:00 прийшли на пікет із коробками від піци і плакатами з вимогою звільнити українця (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Протестувальники заявили про політичний характер вироку. За їх словами, Марківа заарештували після того, як він почав розповідати західним ЗМІ про агресію Росії в Україні.

Протест під посольством Італії Facebook Oksana Tkachuk

Протест під посольством Італії Facebook "Свободу Віталію Марківа!"

Протест під посольством Італії Facebook "Свободу Віталію Марківа!"

Обурення викликав також і той факт, що прокуратура просила засудити Марківа до 17 років в'язниці, проте суд дав йому 24 роки.

Активісти також висловили побоювання, що українських військових будуть і далі заарештовувати за політичними замовленнями Росії, щоб вони не розповіли правду про злочинні дії Кремля на Донбасі.

Протестувальники також звернулися через несправедливе рішення італійського суду до генерального прокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Протест під посольством Італії Facebook Аннетт Погорєлової

Протест під посольством Італії Facebook Аннетт Погорєлової

Протест під посольством Італії Facebook Аннетт Погорєлової

Протест під посольством Італії ТСН

Протест під посольством Італії ТСН

Протест під посольством Італії ТСН

Протест під посольством Італії ТСН

Протест під посольством Італії ТСН

Протест під посольством Італії Facebook Олексія Бобовникова

Протест під посольством Італії Facebook Олексія Бобовникова

Протест під посольством Італії Facebook Олексія Бобовникова

Протест під посольством Італії Facebook Олексія Бобовникова

Протест під посольством Італії Facebook Олексія Бобовникова

Протест під посольством Італії ТСН

Трансляція протесту онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи : в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня українського нацгвардейца Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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