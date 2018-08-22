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ПолітикаЕкономіка

"Загрожує зникненням": вчені занепокоїлися через глобальне потепління

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Вчені-кліматологи вважають, що руйнування найбільш товстої ділянки льоду в Арктиці матиме катастрофічний вплив на білих ведмедів і тюленів.

У серпні цього року від багатовікової крижаної брили, що знаходиться на півночі Гренландії, відкололася значна ділянка. Вчені вважають, що таке виснаження льоду пов'язане з процесом глобального потепління, що невблаганно набирає обертів, пише видання The Independent.

Після того, як льодовики втрачають свої товщину і ламаються, їх пересувають вітри, які дмуть від Антлантики до тихоокеанського боку Арктики. Ці потоки здатні зрушити їх із берегової лінії Гренландії, де і проживають тварини.

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"Там білі ведмеді навесні виходять на полювання. Але якщо цей лід переміститься, то вони, вийшовши зі сплячки, залишаться без площі для полювання. Якщо така тенденція з льодом збережеться, то їм буде зовсім ніде добувати їжу, оскільки плавати далеко вони не можуть", - зазначив професор Кембриджського університету Пітер Вадхамс.

Як писав OBOZREVATEL, у червні від одного з найбільших льодовиків Гренландії Хельхайма відколовся величезний айсберг.

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