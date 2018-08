"Загрожує зникненням": вчені занепокоїлися через глобальне потепління

Вчені-кліматологи вважають, що руйнування найбільш товстої ділянки льоду в Арктиці матиме катастрофічний вплив на білих ведмедів і тюленів.

У серпні цього року від багатовікової крижаної брили, що знаходиться на півночі Гренландії, відкололася значна ділянка. Вчені вважають, що таке виснаження льоду пов'язане з процесом глобального потепління, що невблаганно набирає обертів, пише видання The Independent.

Після того, як льодовики втрачають свої товщину і ламаються, їх пересувають вітри, які дмуть від Антлантики до тихоокеанського боку Арктики. Ці потоки здатні зрушити їх із берегової лінії Гренландії, де і проживають тварини.

"Там білі ведмеді навесні виходять на полювання. Але якщо цей лід переміститься, то вони, вийшовши зі сплячки, залишаться без площі для полювання. Якщо така тенденція з льодом збережеться, то їм буде зовсім ніде добувати їжу, оскільки плавати далеко вони не можуть", - зазначив професор Кембриджського університету Пітер Вадхамс.

Arctic sea ice is once again pulling away from the coast of far northern Greenland. You can easily see this reflected in the current drift circulation : https://t.co/BkhAkJipgm . Sea ice extent in the Greenland Sea has been at or near a record low for most of 2018. pic.twitter.com/zvOEyNpHut