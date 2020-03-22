Киянин зізнався, що хворий на коронавірус: його зацькували сусіди

Киянина, який зізнався в тому, що у нього підтвердили коронавірус, зацькували його ж сусіди. Зараз в групі ЖК, де він живе, ситуацію намагаються обговорювати "між собою", вважаючи, що "і так прославилися".

Як повідомлялося раніше, 40-річний чоловік з ЖК "Паркове місто" повідомив в чаті мешканців, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Він попросив сусідів і тих, з ким контактував, звернутися до лікаря і самоізолюватись.

Однак, після жителі комплексу звернулися в поліцію зі скаргами, що його дружина і троє дітей гуляють на дитячому майданчику. А хворий, хоч і мешкає окремо від дружини, але за останній тиждень не раз з ними контактував. Правоохоронці зазначили, що у них немає повноважень ізолювати громадян.

Видання kp.ua пише, що в чаті мешканців ЖК "Паркове місто" до сих пір продовжують обговорювати чоловіка.

"Один з мешканців повідомив сусідам, що у нього коронавірус. Людина надійшов, як цього вимагає закон і совість. Але не врахував реалії ... Що йому сказали сусіди - Не будемо цитувати. Група особливо активних сусідів викликала поліцію з вимогою відселити з дому його дружину і трьох дітей. Це дно", - написали у виданні.

Таку ж інформацію в своєму Facebook повідомив киянин Юрій Барбух. За його словами, чоловіка зацькували під його постами у соціальних мережах: "Мерзенні люди, мерзенні", - скаржиться Юрій.

Відзначимо, що в групі "Сусіди з ЖК" Паркове місто "постів на цю тему немає, можливо, їх видалили, коли зчинився галас. Однак люди побічно тему зачіпають: запитують ніж можна дезінфікувати парадні і пишуть тексти про те, що швидше за все заражених більше , ніж той один чоловік. При цьому, на прохання відкрити можливість репоста адміністратор групи попросив обговорювати все "між нами", так як їх ЖК "і так вже прославився".

Обговорення ситуації з чоловіком, хворим коронавірусів Скріншот з групи "Сусіди з ЖК" Паркове місто "

Обговорення ситуації з чоловіком, хворим коронавірусів Скріншот з групи "Сусіди з ЖК" Паркове місто "

Обговорення ситуації з чоловіком, хворим коронавірусів Скріншот з групи "Сусіди з ЖК" Паркове місто "

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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