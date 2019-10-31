"Судді бояться і беруть самовідвід": що діється зі справою про аферу олігарха Фукса

Двоє суддів Північного апеляційного господарського суду взяли самовідвід у скандальній справі про стягнення майже двох млрд. гривень з київського метрополітену.

Сама справа була відкрита ще в 2016 році. Мова про схему, яку провернув російський олігарх Павло Фукс. Саме завдяки їй у комунального підприємства з'явилися захмарні борги.

6 вересня 2019 року КП "Київський метрополітен" заявив в суд про перегляд за нововиявленими обставинами рішення про стягнення цих "боргів" на користь "Австро-Угорської лізингової компанії" (раніше – "Укрослізінг").

Мова про перегляд судового рішення Київського апеляційного господарського суду від 31.01.2017 у справі № 910/8397/16.

Розгляд був призначений на 25 вересня, проте суддя Калатай... пішла у відпустку.

Згідно виписки з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30 вересня для розгляду справи № 910/8397/16 була сформована судова колегія в складі головуючого судді Разіна, судді Іонніковой і судді Тарасенко.

А вже 22 жовтня 2019 року в Північному апеляційному господарському суді розглядалася заява про самовідвід, який подали судді Ірина Іоннікова і Кароліна Тарасенко – "з метою недопущення сумнівів в неупередженості суддів".

Колегія суддів прийняла рішення прийняти самовідвід.

Тепер матеріали справи № 910/8397/16 підлягають передачі для здійснення повторного автоматизованого розподілу і визначення відведеного судді. Таким чином, справа знову затягується, а київська підземка в будь-який момент може опинитися на межі зупинки.

Джерело OBOZREVATEL стверджує, що судді подали самовідвід тому, що "бояться зв'язуватися зі скандальною справою і переходити дорогу олігархові, який безкарно кошмарить Київ. І з кожним днем його апетити ростуть".

Відзначимо, що грабіж київського метрополітену, який в результаті злочинних дій "бізнесмена" може просто зупинитися - одна з найбільш цинічних афер Павла Фукса.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожною такою поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн.

СУТЬ СХЕМИ

У 2009-2010 компанія Фукса "Укррослізинг" продала метрополітену 100 вагонів в лізинг за захмарною ціною, а в 2016 р. зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже два мільярди гривень! З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір вже після його підписання.

Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада прийняла рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Як підсумок – з бюджету раз по раз йдуть сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися в будь-який момент.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля ділка. Також ми зверталися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимиру Зеленському, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість і зупинити грабіж українців Фуксом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!