Стрілянину на Позняках влаштували працівники СБУ, – Бутусов

Стрілянину на Позняках (Київ) на вулиці Соломії Крушельницької 8 липня влаштували нібито працівники СБУ.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, четверо чоловіків відкрили вогонь із пістолетів по джипу Toyota тієї миті, коли він виїздив із двору житлового будинку.

"Це було схоже на якийсь погано організований замовний замах. За даними джерел Цензор.Нет, виявляється, це діяла група працівників СБУ, які намагалися затримати свого колишнього колегу, нині – працівника іншої державної структури. Незважаючи на серію пострілів, слава Богу, нікого не вбили і нікуди не поцілили. За нашими даними, в машині було пошкоджено одне колесо. Людина, яка виїхала, пізніше була затримана. Відео інциденту вже видалили з сайтів новин", – розповів він.

Бутусов при цьому звинуватив у непрофесіоналізмі працівників СБУ за те, що вони влаштували стрілянину в густонаселеному районі.

"А ви чули про рикошети? Ви розумієте, що можете вбити того, кого хочете затримати? Розумієте, що могли поцілити в інших людей? Розумієте, до яких наслідків це могло призвести? Бачу, що не розумієте. Насправді, жодних підстав для застосування зброї на ураження не було. Затримували не бандита, не диверсанта, а працівника іншої держструктури, який не чинив опору і сам нещодавно служив в СБУ. Був там добре відомий", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва вранці 6 липня також відкрили стрілянину. Інцидент трапився на вулиці Костянтинівській, біля кінотеатру "Жовтень" (Подільський район).