Стрілянина в Києві на Троєщині: у поліції розповіли деталі інциденту
У Деснянському управлінні поліції міста Києва розглядають три версії обстрілу продуктового ринку на Троєщині. Зокрема, ймовірними цілями є припинення його роботи, а також зміна власника.
Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ( хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), повідомила в коментарі OBOZREVATEL пресофіцерка відомства Наталія Федоровська.
Так, вона наголосила на тому, що інцидент відбувся 4 травня, а не в ніч на 6 травня, як пишуть деякі ЗМІ: "Є три версії: перша – це хуліганство, друга – припинення діяльності ринку, і третя версія – зміна власника ринку".
Також Федоровська уточнила, що внаслідок обстрілу було пошкоджено три чи чотири торгові об'єкти та вікна квартири житлового будинку. Ніякого обстрілу машин не було, і звернень від інших осіб про пошкодження будинків також не надходило.
"Крім ринку, на ранок нам надійшло повідомлення від мешканця, який у себе на балконі побачив два отвори, схожі на сліди від куль. А пишуть, що в нас обстріляли будинки, машини, і люди дійсно почали боятися сюди їхати", – каже пресофіцерка, додавши, що експерти встановлюють причини потрапляння куль у вікно місцевого жителя.
Вона пояснила, що дійсно на початку року був інцидент на цьому ж ринку, коли крім торгових приміщень, кулі пошкодили авто. "Ті випадки, які відбувалися на ринку цього року, ми узагальнили в одне кримінальне провадження", – повідомила Федоровська.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Троєщині з автомата обстріляли продуктовий ринок, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та припарковані поруч автомобілі.
Раніше ЗМІ писали про те, що на ринку "Троєщина" банда шляхом шантажу "вибиває данину" з власників крамниць. Зловмисники вимагають по 10 тисяч доларів із кожної точки "за спокій".