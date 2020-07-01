Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост с достаточно редкой подборкой фотоснимков Киева времён СССР. Неподготовленного зрителя снимки могут шокировать — на них запечатлён тот самый реальный СССР, который сейчас всеми силами стараются замазать и скрыть; а то что всё это снято в Киеве, лишь ещё раз доказывает тот факт, что в СССР нищими были абсолютно все — от столиц "богатых союзных республик" до самых до окраин.

Несколько слов о том, кто и зачем всё это снимал. Все снимки сделаны гениальным фотографом Александром Ранчуковым — который, к сожалению, умер около года назад. Александр снимал советскую повседневность и утверждал, что лица советских людей на его фото — составляют одно целое с мрачной и безрадостной действительностью вокруг. Большинство городских снимков этой серии Александр Ранчуков сделал в конце восьмидесятых, а в 1987 году вместе с коллегами основал объединение "Погляд", и спустя год делают совместную выставку.

Искусствовед Александр Ляпин вспоминает, что работы Ранчукова стали возможны к показу только в самые последние годы СССР — до этого они были запрещены, в совке признавали только "идеологически верную" документальную фотографию. Выставка 1988 года, которая прошла в Доме Профсоюзов на Крещатике — просуществовала ровно один день, после чего была закрыта КГБ и партийными органами. Примерно в это же время за Александром Ранчуковым была установлена слежка — но ему удавалось незаметно снимать на улицах на компактную камеру "Киев-4", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — страшный советский Киев на ранее запрещённых фотоснимках Александра Ранчукова.

02. Снимок под названием "Служба трудоустройства" с ведущей вникуда лестницей. Очень классно передана мрачная атмосфера окружающей действительности:

03. Мужики сидят на ящиках, справа — что-то вроде вывески первых кооперативов, это либо поздние восьмидесятые либо самое начало девяностых. Обратите внимание на убогое состояние здания на заднем плане а также на общий вид мужичков.

04. Выпас коз, судя по пейзажам — где-то прямо в городе. В СССР чтобы сводить концы с концами многие были вынуждены держать домашних животных:

05. Советская мода. Была чем-то вневременным — можете определить год съемки, ничего не зная о фотографе? Это могли быть и пятидесятые, и шестидесятые, и восьмидесятые годы. А ещё очень страшно то, что на фото запечатлены далеко не старые люди — я думаю обоим чуть за 50.

06. Тлен и безысходность советских дворов. Абсолютно вся городская инфраструктура в нищем СССР пребывала в весьма плачевном состоянии — городские службы занимались только бесконечным подметанием и поливанием улиц, при этом сами дома могли буквально разваливаться. Вы слышали когда-нибудь, чтобы в СССР кому-то поменяли например древние рассохшиеся окна или двери? Этого не происходило никогда — люди жили среди хлама и бесконечно его чинили.

07. Ещё одна киевская улица с "вневременными" гражданами, словно пришедшими из книг Андрея Платонова начала XX века:

08. Очень сильное фото — на улице припарковали красивую заграничную машину, и её тут же обступает толпа советских мужчин, одетых в одинаковую серо-буро-малиновую одежду, напоминающую лагерные робы. Машина принадлежит, вероятнее всего, какому-то номенклатурщику — некоторые зрители смотрят с почтительного расстояния, другие осмеливаются подойти поближе и робко заглядывают в салон, чтобы получше оценить чудо враждебной техники.

Просто напомню, что в США ещё в пятидесятые годы такие машины были доступны практически всем.

09. Зато вот такой древний рыдван, похожий на помесь мятого ведра и мусорки, внимания не привлекал — он (особенно грязный) был органической частью окружающей действительности. Ещё обратите внимание на "волгу" на заднем плане — решетки радиаторов в холодное время года им постоянно закрывали брезентом или дерматином из-за того, что там внутри что-то постоянно умирало, не заводилось, глохло.

10. Ещё одно сильное фото, какой-то совковый статуй — видимо какой-то очередной древний рабочий, поднимающий свой камень против власти капитала. Кадр сделан из-за спины граждан номенклатурного вида в "горбачёвских польтах".

11. А рядом дети играют в холодной осенней луже среди каких-то руин. Нет, это не остатки древней цивилизации — это обычные городские дома, превращённые в руины за годы советской власти. У них были деньги на ракеты и на помощь африканским людоедам, но не было денег на штукатурку.

12. Советская серость и грязь — вот так уныло в СССР выглядел даже весёлый и жизнерадостный Киев. И точно также уныло выглядели советская София, Бухарест, Будапешт — такое ощущение что этот тлен и безысходность был какой-то необходимой, прописанной в конституции частью советской действительности.

13. Прохожие советского Киева. Обратите внимание, что мальчик одет как маленький взрослый — быть ребёнком в СССР считалось чем-то почти стыдным, нужно было как можно быстрее повзрослеть и быть готовым пойти по приказу родины и партии работать на заводе, пилить тайгу, гореть в танке.

14. Очередь в советский общественный транспорт. Абсолютно весь совковый общественный транспорт представлял из себя невероятное убожество — в позднем совке продолжали ходить какие-то древние, чуть ли не деревянные трамваи и автобусы пятидесятых годов, которые жутко воняли и периодически горели. И даже таких убогих транспортных единиц не хватало — вагоны были вечно переполненными. Спрашивается, где деньги? А все деньги ушли на войну в Афганистане за глупые имперские амбиции "прирасти шестнадцатой республикой".

15. Добровольно-принудительный советский субботник с мистически парящим плащом. Крутая фотография с очень мрачной атмосферой — хочу напомнить, что принудительный "бесплатный" труд был распространён во всех советских учреждениях — от школ и детских садов до НИИ и армии.

16. Облезлый советский Киев. Плакат "Слава КПСС" на ободранной и проросшей мхом стене старого дома выглядит как тонкая издёвка — но тогда над этим никто не смеялся, это было частью реальности.

17. Уличная торговля. Тоже очень сильное фото — тётка в стёганом ватнике достаёт руками из грязных бочек что-то вроде солёных огурцов, за которыми тут же выстроилась очередь из советских пенсионеров. Как говорил ослик Иа — "душераздирающее зрелище".

18. Ещё один снимок, пожилой дядька с авоськами с чем-то вроде кочанов капусты. Опять же хочу напомнить, что в "загнивающих США" практически все работающие люди уже с пятидесятых годов (и раньше) имели современные красивые автомобили и ездили за покупками в современные гипермаркеты.

19. Ремонт обуви. Кстати, вы не задумывались, почему в городах "богатого и зажиточного" СССР на каждом углу были точки по ремонту одежды, обуви, часов, техники? Причины здесь две — во-первых, практически всё, что выпускалось в СССР как "массовый ширпотреб" — имело отвратительное качество и вечно ломалось, протекало и расходилось по швам, а во вторых — выкинуть старый хлам и купить что-то новое для бедных советских людей было дорогим удовольствием — и поэтому всякое старьё продолжали латать до бесконечности.

20. Уличное распитие кваса из ржавой бочки с бактериями внутри размером в мышь. "Ах какой был в то время квас!" — угрожающе кричит на вас любитель СССР в том случае, если вы уже разоблачили миф о "лучшем в мире советском мороженом".

21. Тоже очень показательное фото. На стене дома — фреска в стиле позднего соцреализма, комсомольцы с которой весело взирают на плешивый и грязный газон перед домом и какой-то одинокий сектор забора в центре кадра.

О своих работах Александр Ранчуков говорил так: типичное для советского человека — советская улица. Он плохо одет, вот эта кошелка постоянная, авоська с бутылками, луком. Неопрятность улиц передаётся и людям, а неопрятные люди неопрятно содержат улицы. По-моему, это очень точное определение всей сути совка, которое прекрасно отражено в гениальных снимках Ранчукова.

С содроганием смотрю на эти кадры и вспоминаю современный солнечный, живой и радостный Киев с живыми, весёлыми и разными людьми. Как это непохоже на то, что изображено на фотографиях Александра! Неужели это было всего 30 лет назад? Иногда кажется, что это было в каком-то прошлом тысячелетии...

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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