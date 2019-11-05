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5 листопада • оновлено в 13:02
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Страшна трагедія в Києві: батьки знайшли мертву дитину

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У Шевченківському районі Києва 4 листопада сталася НП з малолітньою дитиною, тіло якої виявили у ванній.

11-річний хлопчик з батьками жили в "сталінці" на вул. Білоруської – недалеко від станції метро "Лук'янівська".

В Києві батьки знайшли мертву дитину

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, ввечері дитина відправився купатися, а через деякий час батьки знайшли сина мертвим у ванній.

Медики "швидкої допомоги", якi пибулі на виклик близько 22 години, зафіксували смерть дитини.

Точну причину назве експертиза, а попередня - утоплення.

Відзначимо, що подібної небезпецi найбільш схильні зовсім маленькі діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні в Харкові однорічний хлопчик, залишений без нагляду, потонув у ванній. За даними поліції, батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його без нагляду на кілька хвилин. Коли чоловік повернувся в кімнату, то виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малюка.

"Швидка допомога"

"Швидка допомога"

112.ua

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У вересні на Кіпрі потонула трирічна дитина з України. Малюка без свідомості в басейні біля будинку виявив його батько. Він витягнув його з води і викликав "швидку допомогу". Медики надали потерпілому першу допомогу, однак, незважаючи на всі зусилля, хлопчик помер по дорозі в лікарню.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
діти смерть
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Путенко Володимир
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