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22 грудня • оновлено в 14:13
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Страшна ДТП з велосипедистами в Києві: в мережі показали фото загиблої пари

2.5т
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Чоловік і жінка, які загинули в результаті ДТП в Києві 21 грудня, були сімейною парою.

Фотографії велосипедистів були опубліковані в Facebook на сторінці "Київ оперативний". У коментарях повідомили, що їх звали Дмитро і Жанна.

"Загинули в результаті того, що хтось вирішив здійснити випередження по правій смузі на великій швидкості. Від сильного удару обидва відлетіли на 50 м від місця зіткнення", – сказано в повідомленні.

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Жанна

Жанна

facebook.com/KyivOperativ

Дмитро

Дмитро

facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 місяців 2019 року вУкраїні сталося 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739 осіб.

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Місце
Україна Київ
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