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Страшна ДТП з маршруткою у Києві: з'ясувалися нові деталі

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Аліна Бессонова, яка є однією з трьох постраждалих в ДТП з київською маршруткою №155, до сих пір не прийшла до тями.

Як сказано в сюжеті ТСН, її сестри Марина і Юлія знаходяться в стабільному стані в 17-й клінічній лікарні. Але Аліна залишається у важкому стані.

"Це травма голови, черепа, головного мозку, забій головного мозку, забій легенів і перелом тазу. Зараз вона у відділенні реанімації на штучній вентиляції легенів", — розповіли лікарі.

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Аліна до аварії працювала в ІТ-відділі банку, вона є єдиною годувальницею в родині. Чоловік Олександр доглядає за двома синами – 3-річним Яковом і 11-річним Данилом. У старшого хлопчика аутизм і заради його лікування і розвитку сім'я переїхала до Києва з Білгорода-Дністровського.

Страшна ДТП з маршруткою у Києві: з'ясувалися нові деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами водія, під час ДТП у автобуса відмовили гальма. За словами очевидців аварії, водій був тверезим.

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Місце
УкраїнаКиїв
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