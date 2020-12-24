Столичним підприємцям продовжили 'карантинні' пільги

Депутати Київської міської ради підтримали подовження пільг для підприємців столиці, що зазнають збитків унаслідок обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

За таке рішення проголосували 94 депутати, повідомляється на сайті міського голови Києва Віталія Кличка.

"Ми підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив іще в березні. Рішення передбачає як продовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це допоможе їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний проєкт рішення передбачає таке:

на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі – незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, – становитиме 1 гривню;

також і надалі діятиме зменшена вартість оренди комунального майна – на 50%;

для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до чинних договорів.

Як зазначив мер столиці, пільги діятимуть до моменту завершення карантинних обмежень.

Нагадаємо, що 24 грудня Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік, а також Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.