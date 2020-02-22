Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. Таке доручення мер надав під час наради в суботу, на яку зібрав керівників дорожніх служб та департаменту транспортної інфраструктури КМДА, - повідомляє пресслужба міського голови Києва.

Віталій Кличко

"Ми повинні упередити такі ситуації, як сталася в п‘ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити", - наголосив Кличко.

Фахівці КК "Київавтодор" під час наради повідомили, на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один з найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році. З того часу його жодного разу капітально не ремонтували. На шляхопроводі запланований капремонт, фахівці вже завершують проектувальні роботи. Після експертизи проекту дорожники розпочнуть повне оновлення Дегтярівського шляхопроводу. Фахівці дорожніх служб столиці протягом минулого року здійснили обстеження шляхових споруд у столиці.

"Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 з них - в перед аварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті І сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми повинні прискорити необхідні роботи на тих об‘єктах, що визначили для термінового оновлення", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, впродовж останніх років було капітально відремонтовано ряд шляхопроводів, які не оновлювали з моменту відкриття. Зокрема, капремонти провели на спорудах на перетині вулиць Олени Теліги і Кирилівської (1963 року побудови), на перетині бульвару Гавела і проспекту Гузара (1977 року побудови), на вул. Алматинській (1959 року побудови), міст метро через Русанівську протоку (1964 року побудови).

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