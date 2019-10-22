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22 жовтня • оновлено в 14:29
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"Столична влада перестала піклуватися": рух Томенка продовжить порятунок Дніпра

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Представники громадського руху Миколи Томенка "Рідна країна" повідомили, що в рамках проекту "Рідний Дніпро" проводять чергову акцію по зарибленню головної водної артерії столиці.

Активісти планують цього разу випустити в одну з заток в Оболонському районі Києва 1 тонну білого товстолоба. Акцію планують запустити разом з рибгоспом "Білі камені".

Білих товстолобів називають "санітарами водойм", оскільки вони відносяться до рослиноїдних риб-меліораторів і природним шляхом очищують водойми,покращуючи якість води.

Політик Микола Томенко

Політик Микола Томенко

Рoliteka

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Нагадаємо,що це не перша ініціатива "Рідної країни". Протягом декількох років активісти разом з екологами визначають місця, які потребують уваги і проводять їх зариблення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громадський діяч, голова комітету екологічної політики 2014-2016 років Микола Томенко, вказав на відсутність реакції київських чиновників на ситуацію з вимершою рибою на правому березі Дніпра.

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Микола Томенко
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