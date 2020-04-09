У Києві сусіди дізналися про те, що жінка здала тест на коронавірус, оголосили її "хворою" та влаштували стеження.

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Як пишуть "Букви", сусіди знали інформацію ще до того, як ПЛР-аналіз був оброблений, і жінка отримала його результат.

У Ольги піднялася температура 12-14 березня, вона звернулася у швидку, але там їй порадили дзвонити сімейному лікарю. Оскільки сімейного лікаря у неї не було, жінка прожелала вдома два дні, а потім поїхала в приватну клініку. Їй поставили діагноз – початкова пневмонія.

"Оскільки пневмонія була на початковій стадії, а я вже пила антибіотики, то мені порадили її лікувати вдома. Також мені до цього зробили тести на всі види грипу, і коли вони дали негативний результат, взяли забір матеріалу на ПЛР", – розповіла Ольга.

Вона зазначила, що через кілька днів їй стало різко гірше і вона викликала швидку, яка приїхала і поставила крапельницю. Лікарі порадили Ользі їздити в ліс і там качати легені. Коли жінка вийшла, до неї відразу ж звернулася консьєржка, яка стала розпитувати, куди вона йде та чи є у неї коронавірус. Ольга припустила, що вона побачила швидку і запанікувала, але як з'ясувалося, хтось з родичів мешканців перевірив базу даних і дізнався, що жінка здавала тест. Консьєржку попередили, щоб вона стежила за "інфікованою".

"Потім голова нашого ОСББ також отримав лист від чиновниці з району, що у вас в такій-то квартирі є інфікований", – сказала Ольга.

На той момент, зазначає видання, у жінки не було ще результату ПЛР-аналізу, і вона із жахом зателефонувала лікарю, а та – в лабораторію. У лабораторії відповіли, що результат тесту ще не готовий. Через 2 дні вона отримала відповідь, що результат тесту негативний.

"Всі ці дні ми сиділи з чоловіком вдома і нікуди не виходили. Звичайно, дуже переживали. Дзвонили на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, але це нам мало допомогло", – зазначила Ольга. На 17-й день їй стало краще, і всі симптоми хвороби зникли.

При цьому до конс'єржки продовжили підходити мешканці та розповідати, що вони побачили в базі інформацію про інфіковану в їхньому будинку і уточнювали, чи не виходить вона з квартири.

"Звідки вони це дізналися – для мене загадка. Коли я здала тест на ПЛР, мені тут же подзвонила лікар з найближчої поліклініки та сказала, що буде моїм сімейним терапевтом, і попросила тримати її в курсі. Потім я їй сама зателефонувала і сказала, що тест негативний. тобто в поліклініці про результат не знали", – підкреслила Ольга.

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник, який відповідає за медицину, розповів, що доступ до такої інформації є тільки у Лабораторного центру.

"У нього єдиного є доступ до бази даних пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус або у яких він діагностований. Більше ніхто", – зазначив він.

Поворозник додав, що кілька днів тому в інтернеті з'явилася інформація про витік якихось матеріалів, але відповіді потрібно шукати у поліції.

Чиновник підкреслив, що єдиною людиною, яка може курирувати таких хворих є сімейний лікар.

"Але у нас же завжди є бажання керівника ОСББ або сусіда підмінити собою правоохоронну систему або швидку – цей фактор завжди буде", – пояснив Поворозник.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв розібратися в цій історії.

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