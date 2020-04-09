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10 квітня • оновлено в 02:09
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Стався витік бази даних про тестованих на коронавірус у Києві

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У Києві сусіди дізналися про те, що жінка здала тест на коронавірус, оголосили її "хворою" та влаштували стеження.

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Як пишуть "Букви", сусіди знали інформацію ще до того, як ПЛР-аналіз був оброблений, і жінка отримала його результат.

У Ольги піднялася температура 12-14 березня, вона звернулася у швидку, але там їй порадили дзвонити сімейному лікарю. Оскільки сімейного лікаря у неї не було, жінка прожелала вдома два дні, а потім поїхала в приватну клініку. Їй поставили діагноз – початкова пневмонія.

"Злили" базу даних? Сусіди у Києві влаштували стеження за "хворою на коронавірус"

"Оскільки пневмонія була на початковій стадії, а я вже пила антибіотики, то мені порадили її лікувати вдома. Також мені до цього зробили тести на всі види грипу, і коли вони дали негативний результат, взяли забір матеріалу на ПЛР", – розповіла Ольга.

Вона зазначила, що через кілька днів їй стало різко гірше і вона викликала швидку, яка приїхала і поставила крапельницю. Лікарі порадили Ользі їздити в ліс і там качати легені. Коли жінка вийшла, до неї відразу ж звернулася консьєржка, яка стала розпитувати, куди вона йде та чи є у неї коронавірус. Ольга припустила, що вона побачила швидку і запанікувала, але як з'ясувалося, хтось з родичів мешканців перевірив базу даних і дізнався, що жінка здавала тест. Консьєржку попередили, щоб вона стежила за "інфікованою".

"Потім голова нашого ОСББ також отримав лист від чиновниці з району, що у вас в такій-то квартирі є інфікований", – сказала Ольга.

На той момент, зазначає видання, у жінки не було ще результату ПЛР-аналізу, і вона із жахом зателефонувала лікарю, а та – в лабораторію. У лабораторії відповіли, що результат тесту ще не готовий. Через 2 дні вона отримала відповідь, що результат тесту негативний.

"Всі ці дні ми сиділи з чоловіком вдома і нікуди не виходили. Звичайно, дуже переживали. Дзвонили на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, але це нам мало допомогло", – зазначила Ольга. На 17-й день їй стало краще, і всі симптоми хвороби зникли.

При цьому до конс'єржки продовжили підходити мешканці та розповідати, що вони побачили в базі інформацію про інфіковану в їхньому будинку і уточнювали, чи не виходить вона з квартири.

"Звідки вони це дізналися – для мене загадка. Коли я здала тест на ПЛР, мені тут же подзвонила лікар з найближчої поліклініки та сказала, що буде моїм сімейним терапевтом, і попросила тримати її в курсі. Потім я їй сама зателефонувала і сказала, що тест негативний. тобто в поліклініці про результат не знали", – підкреслила Ольга.

"Злили" базу даних? Сусіди у Києві влаштували стеження за "хворою на коронавірус"

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник, який відповідає за медицину, розповів, що доступ до такої інформації є тільки у Лабораторного центру.

"У нього єдиного є доступ до бази даних пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус або у яких він діагностований. Більше ніхто", – зазначив він.

Поворозник додав, що кілька днів тому в інтернеті з'явилася інформація про витік якихось матеріалів, але відповіді потрібно шукати у поліції.

Чиновник підкреслив, що єдиною людиною, яка може курирувати таких хворих є сімейний лікар.

"Але у нас же завжди є бажання керівника ОСББ або сусіда підмінити собою правоохоронну систему або швидку – цей фактор завжди буде", – пояснив Поворозник.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв розібратися в цій історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США лікар напав на групу дівчат через недотримання дистанції, необхідної, щоб уникнути зараження коронавірусом. Одну з них він спробував задушити.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України Міністерство охорони здоров'я
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Ладно хоть не сожгли. Хотя, может и.... Украинский мир он такой.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А лично я считаю что данные таких как эта мадам нужно наоборот обнародовать!почему это люди не должны знать что рядом с ними больной???люди должны знать!!!а то такая Мадама ходит все лапает по подезду а там люди живут здоровые!
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

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