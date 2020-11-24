Станцію метро "Хрещатик" у Києві "замінували"

Анна Прийма Кияни 14:29, 24.11.2020 Оновлено: 14:43, 24.11.2020

У Києві станція метро "Хрещатик" і пересадка на станцію метро "Майдан Незалежності" закриті на вхід і вихід.

Як повідомляє "Київський метрополітен", надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки", – зазначили в пресслужбі підземки.

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Як повідомляв, OBOZREVATEL раніше в столиці "мінували" ТРЦ "Глобус", з будівлі евакуювали відвідувачів.

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