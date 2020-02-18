Стало відомо, скільки Київ зекономив на "мосту Кличка"

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на будівництві пішохідно-велосипедного мосту у столиці влада зекономила – усього міст обійшовся у 306 мільйонів гривень.

Як він зазначив на своїй сторінці у Facebook, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів. Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень.

"І тільки тепер місто остаточно розрахується вже за всі роботи. Як я говорив, ми не перераховували всіх коштів одразу, чекаючи висновків експертів. Тому, насолоджуйтеся прогулянками нашим чудовим мостом, він – "чистий". Мені неприємно, що такий гарний знаковий об’єкт зробили інструментом політичної боротьби проти мене як мера. Але мені приємно, що кияни його називають "мостом Кличка", – написав мер.

Він пояснив, що йому часто дорікають, мовляв пішохідно-велосипедний міст небезпечний та непотрібний, а гроші на нього начебто "вкрали".

"Так от, я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію з будівництва ми передаємо (як власне й по інших об"єктах, що зводимо) в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть – про економію коштів!", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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