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18 квітня • оновлено в 02:01
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Стало відомо, коли очікується пік масштабних пожеж в Київській області

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На вихідних, 18 і 19 квітня, в Київській області очікується пік загоряння сухостою та пожеж.

Про це в ефірі hromadske заявила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

Вона підкреслила, що майже у всіх випадках причинами пожеж є людська діяльність.

"Це випалювання сухої трави, це так звані шашличники, які вважають, що вони загасили вогнище, яке роздувається вітром через кілька годин", – сказала Рубан.

За її словами, лише за минулі вихідні рятувальники до 170 разів виїжджали на погашення вогню.

Пожежі на Київщині. Ілюстрація

Пожежі на Київщині. Ілюстрація

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, причинами рекордного забруднення повітря в Києві стали роздуті вітром пожежі в Житомирській області. До цього в мережі з'явилася інформація, що повітря йде з Чорнобильської зони відчуження, яку теж охопили масштабні пожежі.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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