Стало відомо, коли "Феофанія" почала приймати хворих на COVID-19

Клінічна лікарня "Феофанія" в Києві приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня.

Вона була включена в перелік державних установ охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на COVID-19, повідомили в медустанові.

Для надання медичної допомоги перепрофільовано окремий корпус, туди госпіталізують важких хворих. Медичний персонал пройшов навчання та отримав відповідну кваліфікацію.

Із метою розширення можливостей госпіталізації пацієнтів залучають установи охорони здоров'я Державного управління справами, також розглядалася ініціатива щодо розгортання на базі санаторію "Конча-Заспа" тимчасового протиковідного госпіталю.

Однак, площі, які плануються до перепрофілювання, повинні відповідати певним критеріям для надання медичної допомоги. Можливість ефективного облаштування там ліжок, підключених до кисню, опрацьовується фахівцями МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві збільшили кількість ліжко-місць через стрімке зростання хворих на коронавірус.