"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

У Києві на парковці ЖК "Комфорт Таун" трапився інцидент із автомобілем, який невідомим чином був перекинутий на бік.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Автомобільний Київ" у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Перехожі, які зібралися навколо машини, вирішили допомогти водієві, однак нанесли ще більше шкоди, зваливши її на сусіднє авто, що і потрапило на камеру.

Автомобільний Київ

Автомобільний Київ

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Користувачі в коментарях бурхливо відреагували на дії натовпу.

"Коли в одному місці зібралися одні ідіоти", "Стадо баранів, хоч би один подивився", "Народ хотів, як краще, а вийшло як завжди", "Помічники", "Цікаво протокол почитати", "Ось це допомогли".

Незрозумілим для киян залишилося те, внаслідок чого авто опинилося на боці. Деякі також припустили, що воно могло в'їхати в Skoda, яка стояла поруч, після чого і перевернулося.

Відзначається, що на місце події для з'ясування обставин інциденту прибула патрульна поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка за кермом автомобіля розгромила одразу чотири припарковані поруч машини.

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