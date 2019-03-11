"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

У Києві на парковці ЖК "Комфорт Таун" трапився інцидент із автомобілем, який невідомим чином був перекинутий на бік.
Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Автомобільний Київ" у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Перехожі, які зібралися навколо машини, вирішили допомогти водієві, однак нанесли ще більше шкоди, зваливши її на сусіднє авто, що і потрапило на камеру.
Автомобільний Київ
Автомобільний Київ
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Користувачі в коментарях бурхливо відреагували на дії натовпу.
"Коли в одному місці зібралися одні ідіоти", "Стадо баранів, хоч би один подивився", "Народ хотів, як краще, а вийшло як завжди", "Помічники", "Цікаво протокол почитати", "Ось це допомогли".
Незрозумілим для киян залишилося те, внаслідок чого авто опинилося на боці. Деякі також припустили, що воно могло в'їхати в Skoda, яка стояла поруч, після чого і перевернулося.
Відзначається, що на місце події для з'ясування обставин інциденту прибула патрульна поліція.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка за кермом автомобіля розгромила одразу чотири припарковані поруч машини.
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