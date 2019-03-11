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"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

4.2тЧитати матеріал російською

У Києві на парковці ЖК "Комфорт Таун" трапився інцидент із автомобілем, який невідомим чином був перекинутий на бік.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Автомобільний Київ" у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Перехожі, які зібралися навколо машини, вирішили допомогти водієві, однак нанесли ще більше шкоди, зваливши її на сусіднє авто, що і потрапило на камеру.

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"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Автомобільний Київ

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Автомобільний Київ

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Скріншот із відео

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Скріншот із відео

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Скріншот із відео

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Скріншот із відео

Користувачі в коментарях бурхливо відреагували на дії натовпу.

"Коли в одному місці зібралися одні ідіоти", "Стадо баранів, хоч би один подивився", "Народ хотів, як краще, а вийшло як завжди", "Помічники", "Цікаво протокол почитати", "Ось це допомогли".

Незрозумілим для киян залишилося те, внаслідок чого авто опинилося на боці. Деякі також припустили, що воно могло в'їхати в Skoda, яка стояла поруч, після чого і перевернулося.

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями
"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями
"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями
"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Відзначається, що на місце події для з'ясування обставин інциденту прибула патрульна поліція.

"Стадо баранів": у Києві натовп влаштував "тетріс" із автомобілями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка за кермом автомобіля розгромила одразу чотири припарковані поруч машини.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
автоАвтомобіль
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