"Річ не в прізвищах та посадах!" Кличко закликав КС ухвалити рішення щодо децентралізації в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення Конституційного суду щодо здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці, стане знаковим для усієї країни.

Про це він заявив на пленарному засіданні суду, в якому взяв участь. Він зазначив, що КС відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата VIII скликання щодо визначення конституцією того, що в Києві первинно та повноцінно діє місцеве самоврядування із особливостями, що встановлює "Закон про столицю".

"Статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада Києва на відкритих та прямих виборах обирає міського голову. І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган, терміном на 5 років", – зазначив Кличко.

Віталій Кличко закликав Конституційнй суд ухвалити рішення щодо децентралізації у Києві kiev.klichko.org

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"Ще в 2003 році Конституційний Суд своїм рішенням дав роз’яснення, що обраний громадою Київський міський голова має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно Київського міського голови на посаду голови КМДА президентом України не є суміщенням посад! А є формою виконання міським головою своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України", – наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить самій суті самоврядування.

"І річ не в прізвищах та посадах. Насправді, йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – "Законом про столицю", – підкреслив Кличко.

Він додав, що ухвалений парламентом законопроєкт № 2143-3 "Про місто Київ – столицю України" суперечить низці статей Конституції в частині засадничих підстав здійснення в столиці місцевого самоврядування.

За його словами, "нововведення" цього закону суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування. І на цьому наголошують європейські партнери України.

"Київ – столиця європейської України, де має панувати демократія і розвиватися місцеве самоврядування, як це гарантує Конституція України. Тому я звертаюся до високоповажного суду керуватися виключно Конституцією України, законами нашої держави й ухвалити виключно конституційне рішення. Бо воно, без перебільшення, стане знаковим для долі місцевого самоврядування нашої країни", – заявив Віталій Кличко.

До розгляду конституційного провадження в якості експерта залучено також виконавчого директора Асоціації міст України, кандидата наук з державного управління Олександра Слобожана. АМУ надала свій науково-практичний коментар щодо суті конституційного подання.

Зацікавився розглядом важливого для самоврядування в Україні питання і генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, який теж був присутній на засіданні.

Також на пленарне засіданні Конституційного суду прийшли народні депутати України Верховної Ради VIII та IX скликань.

Кличко виступив у Контитуційному суді kiev.klichko.org

Кличко виступив у Контитуційному суді kiev.klichko.org

Кличко виступив у Контитуційному суді kiev.klichko.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кличко заявив, що схвалений парламентським комітетом законопроєкт "Про столицю" може нашкодити місцевому самоврядуванню і децентралізації.

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